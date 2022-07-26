Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 702 осіб. Одужало 300 438 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 189 осіб.
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (усі мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Чугуєвському районі області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 липня.
Комментариев: 0
Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без істотних опадів.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
влажность:
давление:
ветер: