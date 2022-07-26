    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 липня
26.07.2022  12:24   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 8 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 702 осіб. Одужало 300 438 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 189 осіб.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 7 осіб (усі мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Чугуєвському районі області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 липня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.07 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 липня 24.07 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 липня 23.07 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 