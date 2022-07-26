26.07.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: рятувально-пошукові роботи продовжуються

Фахівці обласного Управління ДСНС працюють у посиленому режимі розбирають завали.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що за попередньою інформацією під завалами перебувають 3 особи, 4 вдалося врятувати вчора.

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Харківської області поранення отримали 3 особи. Середні та тяжкі поранення отримали 55-річна жінка та 70-річний чоловік із селища Слатине. 45-річний чоловік був поранений у Циркунах.

Внаслідок російських обстрілів загинув 69-річний мешканець Балаклії, що в Ізюмському районі.

«Звертаємося до жителів міста Харків та області: будьте обережними та не ігноруйте сигналів тривоги»,- повідомили в ХОВА.