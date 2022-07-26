    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: рятувально-пошукові роботи продовжуються
26.07.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: рятувально-пошукові роботи продовжуються

Фахівці обласного Управління ДСНС працюють у посиленому режимі розбирають завали.

Чугуїв обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що за попередньою інформацією під завалами перебувають 3 особи, 4 вдалося врятувати вчора.
 
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Харківської області поранення отримали 3 особи. Середні та тяжкі поранення отримали 55-річна жінка та 70-річний чоловік із селища Слатине. 45-річний чоловік був поранений у Циркунах.
 
Внаслідок російських обстрілів загинув 69-річний мешканець Балаклії, що в Ізюмському районі.
 
«Звертаємося до жителів міста Харків та області: будьте обережними та не ігноруйте сигналів тривоги»,- повідомили в ХОВА.
 
Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїва 25 липня близько 3 години ранку.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.07 Надзвичайні події Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: під завалами знайшли тіло жінки 26.07 Армія Україна повернула тіла ще 25 героїв 26.07 Надзвичайні події У Харківській області окупанти знищують дитячу літературу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 