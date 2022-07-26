26.07.2022 12:40 Віталій Хінєвіч
Ворожий обстріл будинку культури у Чугуєві: рятувально-пошукові роботи продовжуються
Фахівці обласного Управління ДСНС працюють у посиленому режимі розбирають завали.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що за попередньою інформацією під завалами перебувають 3 особи, 4 вдалося врятувати вчора.
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Харківської області поранення отримали 3 особи. Середні та тяжкі поранення отримали 55-річна жінка та 70-річний чоловік із селища Слатине. 45-річний чоловік був поранений у Циркунах.
Внаслідок російських обстрілів загинув 69-річний мешканець Балаклії, що в Ізюмському районі.
«Звертаємося до жителів міста Харків та області: будьте обережними та не ігноруйте сигналів тривоги»,- повідомили в ХОВА.
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