Наслідки ракетного обстрілу Чугуєва: фото

Внаслідок ракетного удару по Чугуєву вночі 25 липня поранено жінку.
Крім того, російські військові завдали удар по освітньому закладу у Чугуєві, що призвело до його руйнування.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в області за минулу добу.
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