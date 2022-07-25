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25.07.2022  09:40   Рита Парфенова

Наслідки ракетного обстрілу Чугуєва: фото

Внаслідок ракетного удару по Чугуєву вночі 25 липня поранено жінку.

Новини Харкова: фото наслідків ракетного обстрілу Чугуєва
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 25 липня близько 3 години ранку окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок культури, 46-річна жінка отримала поранення. Під завалами залишалися три людини, які за словами голова ХОВА Олега Синєгубова, врятовані без пошкоджень.
 
Новини Харкова: фото наслідків ракетного обстрілу Чугуєва Новини Харкова: фото наслідків ракетного обстрілу Чугуєва

Крім того, російські військові завдали удар по освітньому закладу у Чугуєві, що призвело до його руйнування.

Новини Харкова: фото наслідків ракетного обстрілу Чугуєва

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в області за минулу добу.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
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