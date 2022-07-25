25.07.2022 09:40 Рита Парфенова

Наслідки ракетного обстрілу Чугуєва: фото

Внаслідок ракетного удару по Чугуєву вночі 25 липня поранено жінку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 25 липня близько 3 години ранку окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок культури, 46-річна жінка отримала поранення. Під завалами залишалися три людини, які за словами голова ХОВА Олега Синєгубова, врятовані без пошкоджень.

Крім того, російські військові завдали удар по освітньому закладу у Чугуєві, що призвело до його руйнування.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 7 пожеж в області за минулу добу.