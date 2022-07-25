25.07.2022 10:16 Рита Парфенова

За добу зруйновано понад 40 помешкань у Харківській області

Харківська область щодня відчуває болючі атаки ворога на своїй території.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

24 липня під удари окупантів потрапили населені пункти області Коробочкіне, Барвенково, Черкаська Лозова, Печеніги, Циркуни, Одноробівка, Залиман, Чугуїв, Башкирівка.



Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, складські приміщення, будинок культури, учбовий заклад.



Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, 25 липня близько 3 години ранку окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв.





