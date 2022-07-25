Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 11 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 694 осіб. Одужало 300 432 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 187 осіб.
Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 10 осіб (усі мешканці міста Харкова). Одна людина захворіла у Красноградському районі області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 липня.
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