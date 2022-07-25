25.07.2022 10:50 Рита Парфенова

Які ракети прилетіли до Чугуєва, розповіли у Слідчому управлінні (фото)

За попередньою інформацію обстріл був здійснений рашистами ЗРК С300.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, зруйнований районний будинок культури, де в підвалі переховувались від обстрілів цивільні, будинок офіцерів та ліцей де ніхто не перебував. Також пошкоджені житлові будинки та є влучання в землю. Деякі ракети були збиті ЗСУ.





На даний момент під завалами будинку культури можуть знаходитись троє цивільних (двоє жінок та чоловік), але вони не відкликаються. Проводиться розбір завалів. Відомо про двох поранених.





Слідчі, криміналісти Чугуївського РУП та слідчого управління працюють з самого ранку, для фіксації злочинів та для допомоги мешканцям.

Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїва 25 липня близько 3 години ранку.