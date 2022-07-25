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25.07.2022  10:50   Рита Парфенова

Які ракети прилетіли до Чугуєва, розповіли у Слідчому управлінні (фото)

За попередньою інформацію обстріл був здійснений рашистами ЗРК С300.

Новини Харкова: відомо, якими ракетами обстріляли Чугуїв

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

За його словами, зруйнований районний будинок культури, де в підвалі переховувались від обстрілів цивільні, будинок офіцерів та ліцей де ніхто не перебував. Також пошкоджені житлові будинки та є влучання в землю. Деякі ракети були збиті ЗСУ.

Новини Харкова: відомо, якими ракетами обстріляли Чугуїв

На даний момент під завалами будинку культури можуть знаходитись троє цивільних (двоє жінок та чоловік), але вони не відкликаються. Проводиться розбір завалів. Відомо про двох поранених.

Новини Харкова: відомо, якими ракетами обстріляли Чугуїв Новини Харкова: відомо, якими ракетами обстріляли Чугуїв

Слідчі, криміналісти Чугуївського РУП та слідчого управління працюють з самого ранку, для фіксації злочинів та для допомоги мешканцям.

Нагадаємо, окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїва 25 липня близько 3 години ранку.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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