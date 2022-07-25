25.07.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Українська збірна завоювала 8 медалей на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Юніорська збірна України виступи на чемпіонаті Європи в Будапешті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Повідомляється, що на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який відбувся в Будапешті, юніорська збірна України здобула 8 медалей. Серед них – 4 золоті та 4 бронзові.

Кирило Азаров та Ганна Арнаутова вибороли по дві золоті нагороди. Азаров переміг у стрибках із трампліну на 1 метр та на 3 метри. А Арнаутова стала чемпіонкою із синхронних стрибків у парі з Нікою Шурдою, а також була кращою на метровому трампліні.

Бронзу у синхронних стрибках з вишки принесли Софія Есман та Софія Іванова, а також Данило Аванесов та Марк Барсуков.

Марк Барсуков та Максим Мірча здобули бронзові нагороди в індивідуальних стрибках. Таким чином юніорська збірна зайняла друге місце в загальнокомандному заліку, поступившись лише команді Італії.