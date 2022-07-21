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21.07.2022  11:25   Віталій Хінєвіч

Харків'янин встановив національний рекорд на чемпіонаті Європи з велоспорту

Харківський спортсмен приймає участь в чемпіонаті Європи.

спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що харківський спортсмен оновив ще один національний рекорд на чемпіонаті Європи з велоспорту, який проходив у Португалії.
 
Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, харків'янин Данило Кириченко встановив рекорд України з кваліфікації спринт гіт на 200 м. Наразі найкращий національний результат дорівнює 10,425 секунди. З цим часом велосипедист зупинився до 1/8 фіналу та посів дев'яте місце чемпіонату.
 
Нагадаємо, харківські студенти успішно беруть участь у Європейських університетських іграх-2022.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  спорт
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