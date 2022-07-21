21.07.2022 11:25 Віталій Хінєвіч

Харків'янин встановив національний рекорд на чемпіонаті Європи з велоспорту

Харківський спортсмен приймає участь в чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що харківський спортсмен оновив ще один національний рекорд на чемпіонаті Європи з велоспорту, який проходив у Португалії.

Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, харків'янин Данило Кириченко встановив рекорд України з кваліфікації спринт гіт на 200 м. Наразі найкращий національний результат дорівнює 10,425 секунди. З цим часом велосипедист зупинився до 1/8 фіналу та посів дев'яте місце чемпіонату.