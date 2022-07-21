21.07.2022 11:05 Віталій Хінєвіч

«Укрзалізниця» разом з PKN Orlen постачатимуть паливо для потреб української економіки

Польська компанія постачатиме Україні дизельне паливо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Повідомляється, що «Укрзалізниця» та одна з найбільших польських нафтопереробних компаній PKN Orlen домовились про стратегічне співробітництво щодо постачання польською компанією дизпалива для потреб української економіки.

«Ми розуміємо, що розв’язати проблему нестачі пального виключно силами бізнесу дуже складно. Тому разом з Прем’єр-Міністром України Денисом Шмигалем та урядовою командою було прийнято рішення про залучення на український ринок великих нафтових компаній та підписання з ними прямих довгострокових договорів.

На сьогодні вже є домовленості про довгострокову співпрацю з польською компанією PKN Orlen, однією з найбільших нафтопереробних компаній в Східній Європі. Зокрема, йдеться як про системні, так і про оперативні поставки пального. Таким чином, ми розраховуємо не тільки на покращення ситуації з нестачею, але й зменшення ціни дизелю на АЗС», – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.