21.07.2022 11:01 Рита Парфенова

Двое загиблих та 19 поранених - зросла кількість жертв ранкового обстрілу Харкова (фото)

За попередніми даними, вранці 21 липня обстріл Харкова був здійснений із зенітно-ракетного комплексу «Ураган».



Фейсбук/Сергій Болвінов

Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.



Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими «Ураганами» дві людини загинули, 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані.



Один з поранених - співробітник патрульної поліції, уточнив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.



На місцях влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.





«Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було», – відзначив Синєгубов.



Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі.



Жителів Харкова просять бути вкрай обережними, за можливістю перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вранці 21 липня у Харкові оголошена загроза артобстрілу.