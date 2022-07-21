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21.07.2022  11:01   Рита Парфенова

Двое загиблих та 19 поранених - зросла кількість жертв ранкового обстрілу Харкова (фото)

За попередніми даними, вранці 21 липня обстріл Харкова був здійснений із зенітно-ракетного комплексу «Ураган».


Фейсбук/Сергій Болвінов

Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими «Ураганами» дві людини загинули, 19 поранених, серед них - 1 дитина. На жаль, 4 людини - у тяжкому стані.

Один з поранених - співробітник патрульної поліції, уточнив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

На місцях влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Сергій Болвінов

«Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було», – відзначив Синєгубов.

Усі служби працюють на місцях у посиленому режимі.

Жителів Харкова просять бути вкрай обережними, за можливістю перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вранці 21 липня у Харкові оголошена загроза артобстрілу.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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