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21.07.2022  10:33   

Оккупант бьет по остановкам общественного транспорта: Ігор Терехов

Одна людина загинула и 17 поранені внаслідок ранкового обстрілу Харкова.


РЕДПОСТ

Продробиці ранкового обстрілу Харкова розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .

За його словами, окупанти поцілили в один з медзакладів міста.

«Идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова», – написал він у своєму Телеграм-каналі.

На теперішній час за попередніми даними, одна людина загинула та 17 постраждали внаслідок артобстрілу Харкова.

«Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый», – розповів Ігор Терехов.

Мер Харкова застерігає містян знаходитися у безпечних місцях. «Будьте осторожны, берегите свои жизни», - закликає він.

Нагадаємо, вранці 21 липня у Харкові оголошена загроза артобстрілу.

 

Тэги:  обстрел, игорь терезов, харьков, агрессия россии
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