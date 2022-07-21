21.07.2022 10:33

Оккупант бьет по остановкам общественного транспорта: Ігор Терехов

Одна людина загинула и 17 поранені внаслідок ранкового обстрілу Харкова.



РЕДПОСТ

Продробиці ранкового обстрілу Харкова розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .



За його словами, окупанти поцілили в один з медзакладів міста.



«Идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова», – написал він у своєму Телеграм-каналі.



На теперішній час за попередніми даними, одна людина загинула та 17 постраждали внаслідок артобстрілу Харкова.



«Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый», – розповів Ігор Терехов.



Мер Харкова застерігає містян знаходитися у безпечних місцях. «Будьте осторожны, берегите свои жизни», - закликає він.

Нагадаємо, вранці 21 липня у Харкові оголошена загроза артобстрілу.