Оккупант бьет по остановкам общественного транспорта: Ігор Терехов

Одна людина загинула и 17 поранені внаслідок ранкового обстрілу Харкова.
Продробиці ранкового обстрілу Харкова розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .
За його словами, окупанти поцілили в один з медзакладів міста.
«Идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова», – написал він у своєму Телеграм-каналі.
На теперішній час за попередніми даними, одна людина загинула та 17 постраждали внаслідок артобстрілу Харкова.
«Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта. Как результат - уже один погибший и 17 раненых, из которых один крайне тяжелый», – розповів Ігор Терехов.
Мер Харкова застерігає містян знаходитися у безпечних місцях. «Будьте осторожны, берегите свои жизни», - закликає він.
Нагадаємо, вранці 21 липня у Харкові оголошена загроза артобстрілу.
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