Харків знову під обстрілами

Вранці 21 липня місто Харків обстрілюється ворожою артилерією.
«Росіяни наносять удари по Харкову», - повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
По місту вже другий раз за ранок вмикають сирени, наразі триває угроза артобстрілу.
Жителів закликають не ігнорувати сигнали тривоги, без нагальної потреби не виходити на вулиці, а краще перебувати в укриттях,
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Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.
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