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21.07.2022  09:38   Рита Парфенова

Харків знову під обстрілами

Вранці 21 липня місто Харків обстрілюється ворожою артилерією.


Фото з відкритих джерел

«Росіяни наносять удари по Харкову», - повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

По місту вже другий раз за ранок вмикають сирени, наразі триває угроза артобстрілу.

Жителів закликають не ігнорувати сигнали тривоги, без нагальної потреби не виходити на вулиці, а краще перебувати в укриттях,

Нагадаємо, вранці 20 липня окупанти обстріляли Харків, є загиблі та поранені.

 

Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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