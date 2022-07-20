20.07.2022 13:13 Рита Парфенова

Подробиці обстрілу Салтівки вранці 20 липня (фото)

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули та постраждали цивільні, серед них діти



t.me/prokuratura_kharkiv

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню «Ураган».



Внаслідок обстрілу загинули мирні харків’яни, які в цей час перебували на зупинці громадського транспорту. Серед них подружжя: 69-річний чоловік та 68-річна жінка.



На зупинці також перебували брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра поранена.

Крім того, серед постраждалих – 72-річна жінка.





За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).





Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова та слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Нагадуємо, вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.