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20.07.2022  13:13   Рита Парфенова

Подробиці обстрілу Салтівки вранці 20 липня (фото)

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули та постраждали цивільні, серед них діти


t.me/prokuratura_kharkiv

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Внаслідок обстрілу загинули мирні харків’яни, які в цей час перебували на зупинці громадського транспорту. Серед них подружжя: 69-річний чоловік та 68-річна жінка.

На зупинці також перебували брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра поранена.

Крім того, серед постраждалих – 72-річна жінка.

Новини Харкова: внаслідок ранкового обстрілу 20 липня 2022 року загинули та постраждали цивільні Новини Харкова: внаслідок ранкового обстрілу 20 липня 2022 року загинули та постраждали цивільні

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: внаслідок ранкового обстрілу 20 липня 2022 року загинули та постраждали цивільні

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова та слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Нагадуємо, вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, прокуратура агрессия россии
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