У Харькові - обстріл: містян просять перебувати в укриттях

Вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі. Деталі повідомимо згодом», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Місцеві телеграм-канали писали про вибухи у різних районах Харкова близько дев'ятої години ранку.
Жителів Харкова просять без потреби не виходити на вулиці міста, максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.
Загалом за добу в області загинула одна людина - 61-річний чоловік в Ізюмському районі. Поранення отримали 7 мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1.
Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Вночі наносив удари по Чугуївському та Богодухівському районах. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об'єкти. Горіли поля з пшеницею.
Нагадаємо, вночі 20 липня російський агресор завдав ракетного удару по місту Чугуєву та його околицях.
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Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
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