    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харькові - обстріл: містян просять перебувати в укриттях
20.07.2022  09:26   Рита Парфенова

У Харькові - обстріл: містян просять перебувати в укриттях

Вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.


РЕДПОСТ

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі. Деталі повідомимо згодом», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Місцеві телеграм-канали писали про вибухи у різних районах Харкова близько дев'ятої години ранку.

Жителів Харкова просять без потреби не виходити на вулиці міста, максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Загалом за добу в області загинула одна людина -  61-річний чоловік в Ізюмському районі. Поранення отримали 7 мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1.

Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Вночі наносив удари по Чугуївському та Богодухівському районах. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об'єкти. Горіли поля з пшеницею.

Нагадаємо, вночі 20 липня російський агресор завдав ракетного удару по місту Чугуєву та його околицях.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.07 Надзвичайні події Подробиці обстрілу Салтівки вранці 20 липня (фото) 20.07 Надзвичайні події Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні 20.07 Надзвичайні події Ранковий обстріл Харкова: є загиблі і поранені
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 