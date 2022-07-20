20.07.2022 09:26 Рита Парфенова

У Харькові - обстріл: містян просять перебувати в укриттях

Вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.



РЕДПОСТ

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо - є постраждалі. Деталі повідомимо згодом», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Місцеві телеграм-канали писали про вибухи у різних районах Харкова близько дев'ятої години ранку.



Жителів Харкова просять без потреби не виходити на вулиці міста, максимально перебувати в укриттях та безпечних місцях.

Загалом за добу в області загинула одна людина - 61-річний чоловік в Ізюмському районі. Поранення отримали 7 мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1.

Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Вночі наносив удари по Чугуївському та Богодухівському районах. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об'єкти. Горіли поля з пшеницею.



Нагадаємо, вночі 20 липня російський агресор завдав ракетного удару по місту Чугуєву та його околицях.