20.07.2022 09:39 Рита Парфенова

Під Харковом на пожежі після обстрілу постраждав чоловік

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж в області за минулу добу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 20 липня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах області:

3 - у Харківському;

2 - у Ізюмському;

2 - у Чугуївському;

1 - у Богодухівському.

Горіли житлові будинки, господарчі споруди та поля пшениці.



Так о 13:28 внаслідок ворожих обстрілів горів житловий будинок в Харківському районі області. Горіли дерев’яні елементи будівлі на площі 80 кв.м. На місці пожежі працювало 3 відділення на автоцистернах та 15 рятувальників. Внаслідок обстрілу постраждав власник домоволодіння, якого з опіками тіла було госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.



Загалом за добу з 19 по 20 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:

16 - на ліквідацію пожеж (у т.ч. 8 - спричинених обстрілами);

2 - на проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 - на допомогу населенню;

4 - для допомоги працівникам ЖКГ;

2 - інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадуємо, вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.