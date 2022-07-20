Під Харковом на пожежі після обстрілу постраждав чоловік

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж в області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 20 липня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах області:
Горіли житлові будинки, господарчі споруди та поля пшениці.
Так о 13:28 внаслідок ворожих обстрілів горів житловий будинок в Харківському районі області. Горіли дерев’яні елементи будівлі на площі 80 кв.м. На місці пожежі працювало 3 відділення на автоцистернах та 15 рятувальників. Внаслідок обстрілу постраждав власник домоволодіння, якого з опіками тіла було госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.
Загалом за добу з 19 по 20 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:
Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадуємо, вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.
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