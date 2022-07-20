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20.07.2022  09:39   Рита Парфенова

Під Харковом на пожежі після обстрілу постраждав чоловік

Ворожі обстріли стали причиною восьми пожеж в області за минулу добу.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 20 липня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у районах області:

  • 3 - у Харківському;
  • 2 - у Ізюмському;
  • 2 - у Чугуївському;
  • 1 - у Богодухівському.

Горіли житлові будинки, господарчі споруди та поля пшениці.

Так о 13:28 внаслідок ворожих обстрілів горів житловий будинок в Харківському районі області. Горіли дерев’яні елементи будівлі на площі 80 кв.м. На місці пожежі працювало 3 відділення на автоцистернах та 15 рятувальників. Внаслідок обстрілу постраждав власник домоволодіння, якого з опіками тіла було госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.

Загалом за добу з 19 по 20 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:

  • 16 - на ліквідацію пожеж (у т.ч. 8 - спричинених обстрілами);
  • 2 - на проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 3 - на допомогу населенню;
  • 4 - для допомоги працівникам ЖКГ;
  • 2 - інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадуємо, вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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