Ранковий обстріл Харкова: є загиблі і поранені

Троє людей погинули, одна отримала поранення внаслідок ранкового обстрілу Харкова 20 липня
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини – хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються.
Нагадуємо, вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.
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Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
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