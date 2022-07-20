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20.07.2022  10:06   Рита Парфенова

Ранковий обстріл Харкова: є загиблі і поранені

Троє людей погинули, одна отримала поранення внаслідок ранкового обстрілу Харкова 20 липня


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини – хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються.

Нагадуємо, вранці 20 липня один з районів Харкова зазнав удару російських окупантів.

 

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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