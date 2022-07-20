У Харкові прибирають на цвинтарях (фото)

Робітники комунальних підприємств «Заповіт» та «Ритуал» упорядковують територію поховань.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Харківської міськради.
Зокрема, за минулий тиждень робітники провели збирання на території цвинтарів загальною площею 60 га, покосили траву на 15,2 га, зібрали та вивезли 122 куб. м сміття та спиляли 28 куб. м аварійних та сухостійних дерев та кущів.
Нагадаємо, минулого місяця працівники КП «Заповіт» та «Ритуал» зібрали та вивезли з цвинтарів 88 куб. м сміття, видалили 2 куб. м аварійних та сухостійних дерев та кущів, прибрали 60,4 га території цвинтарів та покосили траву на загальній площі 12,5 га.
Комментариев: 0
Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
влажность:
давление:
ветер: