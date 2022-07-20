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20.07.2022  10:37   Рита Парфенова

У Харкові прибирають на цвинтарях (фото)

Робітники комунальних підприємств «Заповіт» та «Ритуал» упорядковують територію поховань.

Новини Харькова: Заповіт та Ритуал упорядковують територію поховань

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Харківської міськради.

Зокрема, за минулий тиждень робітники провели збирання на території цвинтарів загальною площею 60 га, покосили траву на 15,2 га, зібрали та вивезли 122 куб. м сміття та спиляли 28 куб. м аварійних та сухостійних дерев та кущів.

Новини Харькова: Заповіт та Ритуал упорядковують територію поховань Новини Харькова: Заповіт та Ритуал упорядковують територію поховань

Нагадаємо, минулого місяця працівники КП «Заповіт» та «Ритуал» зібрали та вивезли з цвинтарів 88 куб. м сміття, видалили 2 куб. м аварійних та сухостійних дерев та кущів, прибрали 60,4 га території цвинтарів та покосили траву на загальній площі 12,5 га.

Новини Харькова: Заповіт та Ритуал упорядковують територію поховань Новини Харькова: Заповіт та Ритуал упорядковують територію поховань

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустройство, кладбище, харьков
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