20.07.2022 10:37 Рита Парфенова

У Харкові прибирають на цвинтарях (фото)

Робітники комунальних підприємств «Заповіт» та «Ритуал» упорядковують територію поховань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Харківської міськради.



Зокрема, за минулий тиждень робітники провели збирання на території цвинтарів загальною площею 60 га, покосили траву на 15,2 га, зібрали та вивезли 122 куб. м сміття та спиляли 28 куб. м аварійних та сухостійних дерев та кущів.

Нагадаємо, минулого місяця працівники КП «Заповіт» та «Ритуал» зібрали та вивезли з цвинтарів 88 куб. м сміття, видалили 2 куб. м аварійних та сухостійних дерев та кущів, прибрали 60,4 га території цвинтарів та покосили траву на загальній площі 12,5 га.