20.07.2022 11:06 Рита Парфенова

Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні

Обстріл Харкова вранці 20 липня, за попередніми даними, здійснений із зенітно-ракетного комплексу «Ураган».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.



«Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту загинули. Серед загиблих, один неповнолітній хлопець», – розповів Болвінов.





Слідчі, криміналісти, вибухотехніки вже на місці, встановлюють особи загиблих, проводять огляд місця події та реєструть факт обстрілу з боку рф.



Нагадаємо, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.