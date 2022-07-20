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20.07.2022  11:06   Рита Парфенова

Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні

Обстріл Харкова вранці 20 липня, за попередніми даними, здійснений із зенітно-ракетного комплексу «Ураган».

Новини Харькова: якою зброєю обстрілювали місто вранці 20 липня

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

«Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту загинули. Серед загиблих, один неповнолітній хлопець», – розповів Болвінов.

Новини Харькова: якою зброєю обстрілювали місто вранці 20 липня

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки вже на місці, встановлюють особи загиблих, проводять огляд місця події та реєструть факт обстрілу з боку рф.

Нагадаємо, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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