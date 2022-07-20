Якою зброєю обстрілювали Харків, розповіли у Слідчому управлінні

Обстріл Харкова вранці 20 липня, за попередніми даними, здійснений із зенітно-ракетного комплексу «Ураган».
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
«Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту загинули. Серед загиблих, один неповнолітній хлопець», – розповів Болвінов.
Слідчі, криміналісти, вибухотехніки вже на місці, встановлюють особи загиблих, проводять огляд місця події та реєструть факт обстрілу з боку рф.
Нагадаємо, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.
Комментариев: 0
Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
влажность:
давление:
ветер: