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19.08.2022  13:49   Рита Парфенова

На Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу (фото)

Комунальники ремонтують покрівлі, закривають вікна та упорядковують територію.

на Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу на Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу міськради, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують відновлювальні роботи у житлових будинках Салтівського району, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Ремонтують покрівлі та закривають вибиті вибуховою хвилею вікна.

на Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу на Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу

Крім того, робітники КП «Харківблагоустрій» продовжують наводити лад на прилеглих територіях після недавніх варварських обстрілів житлових будинків.

на Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу на Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу

Нагадаємо, фахівці ліквідували витік газу у Харківській області.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустройство, ремонт крыш, окна, харьков, агрессия россии
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