На Салтівці відновлюють будинки, які постраждали від обстрілу (фото)

Комунальники ремонтують покрівлі, закривають вікна та упорядковують територію.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу міськради, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують відновлювальні роботи у житлових будинках Салтівського району, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Ремонтують покрівлі та закривають вибиті вибуховою хвилею вікна.
Крім того, робітники КП «Харківблагоустрій» продовжують наводити лад на прилеглих територіях після недавніх варварських обстрілів житлових будинків.
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