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04.08.2022  15:41   Дмитрий Колоней

Комунальні працівники упорядковують Харків

Про це інформує КП «Харківблагоустрій».


Комунальні працівники упорядковують Харків
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківблагоустрій», у Слобідському районі бригади підприємства косять траву у приватному секторі та на прибудинкових територіях багатоповерхівок.
Зокрема, роботи продовжуються по
  • вул. Польовий,
  • вул. Костичева,
  • пр. Гагаріна,
  • пр. Льва Ландау,
  • вул. Зерновий та ін.
Крім того, разом із працівниками КП «Харківзеленбуд» бригади підприємства прибирають повалені вітром дерева після вчорашньої зливи.
 
Також комунальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу. Зокрема, в одному з будинків на вул. Аерофлотській відремонтували оголовки, а на вул. Монюшка тривають роботи із закриття контурів житлових будинків.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  благоустройство, коммунальщики, харьков
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