04.08.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Артисти Схід ОПЕРА підтримали українських захисників

Хор Схід ОПЕРА виконав для захисників народну пісню “Гей соколи”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Нацгвардія Схід.

Повідомляється, що в рамках проєкту ДякуємоГвардійцям артисти Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка підтримали українських захисників творчим подарунком.

“На превеликий жаль ми сьогодні не можемо привітати вас, наші захисники, з нашої домівки - нашого театру, але ми віримо і ми знаємо, що Збройні сили України, Національна гвардія України, Територіальна оборона зроблять все можливе для того, щоб наблизити час Перемоги”, — зазначив генеральний директор - художній керівник Схід ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України Олег Оріщенко.

У рамках проєкту хор Схід ОПЕРА виконав народну пісню “Гей соколи”. Ця пісня популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині та Литві, які підтримують нас сьогодні.

За однією з версій дослідників пісня підтримувала бойових дух польських та українських вояків.