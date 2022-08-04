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04.08.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Артисти Схід ОПЕРА підтримали українських захисників

Хор Схід ОПЕРА виконав для захисників народну пісню “Гей соколи”.

Схід ОПЕРА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Нацгвардія Схід.
 
Повідомляється, що в рамках проєкту ДякуємоГвардійцям артисти Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка підтримали українських захисників творчим подарунком.
 
“На превеликий жаль ми сьогодні не можемо привітати вас, наші захисники, з нашої домівки - нашого театру, але ми віримо і ми знаємо, що Збройні сили України, Національна гвардія України, Територіальна оборона зроблять все можливе для того, щоб наблизити час Перемоги”, — зазначив генеральний директор - художній керівник Схід ОПЕРА, заслужений діяч мистецтв України Олег Оріщенко.
 
У рамках проєкту хор Схід ОПЕРА виконав народну пісню “Гей соколи”. Ця пісня популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині та Литві, які підтримують нас сьогодні. 
 
За однією з версій дослідників пісня підтримувала бойових дух польських та українських  вояків.
 
Нагадаємо, Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через UNITED24.
 
Источник:   Нацгвардія Схід
 Тэги:  схід опера
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