18.10.2025 22:42 Мирон Зелений

Ігор Терехов привітав Харківську оперу зі 100-річчям (фото)

Урочистий гала-концерт, присвячений 100-річчю створення першого українського оперного театру - Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка - відбувся 18 жовтня в Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов привітав колектив театру зі сторічним ювілеєм, подякував артистам, музикантам, технічним працівникам за відданість і незламність, за те, що вони зберігають духовну основу міста навіть у найважчі часи.

Він відзначив, що саме культура є тим фундаментом, на якому тримається українська нація, і Харківська опера - яскравий тому приклад.

«Саме завдяки вам театр зберігає душу Харкова. Ви продовжуєте творити, незважаючи на тривоги, вибухи, втому, щоденні ризики. І робите це з тією ж гідністю, з якою творили попередні покоління митців, які сто років тому закладали славу Харківської опери. Театр - це люди. І саме ви - спадкоємці тих, хто першими ставив українські опери, хто показував, що Харків може бути культурним лідером країни. Сьогодні ви знову доводите, що навіть під час війни Харків залишається містом музики, світла і сили духу. Я пам’ятаю 2022 рік, коли ви виступали в метрополітені, даруючи людям віру і спокій. Це назавжди залишиться в пам’яті як символ того, що культура сильніша за страх», - сказав мер.

Ігор Терехов вручив відзнаку міського голови - нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм Харків» ІІІ ступеня генеральному директору та художньому керівнику ХНАТОБу Ігорю Тулузову за внесок у збереження і розвиток театру в умовах війни, а цінні подарунки - годинники, почесні грамоти виконавчого комітету міськради та Подяки міського голови - артистам та технічним працівникам.

У різні роки в театрі працювали справжні майстри, які формували обличчя українського мистецтва. Серед них - сценограф Анатоль Петрицький, один із найвідоміших художників-авангардистів, чиї роботи мали успіх на Венеційській бієнале 1930-х років. Він стояв біля витоків ХНАТОБу і визначав його художній напрям у перше десятиліття.

На сцені театру співали Марія Литвиненко-Вольгемут, Борис Гмиря, Микола Манойло, Євген Червонюк - зірки української опери. А в балеті легендарною стала пара Світлана Коливанова і Теодор Попеску - народні артисти України, які заклали основу хореографічної школи Харкова.

Саме тут відбувалися постановки, що увійшли в історію: світова прем’єра «Тараса Бульби» Миколи Лисенка (1924-1925), перші українські балети - «Пан Каньовський» Михайла Вериківського та «Ференджі» Бориса Яновського (1931-1932), і вже у новітній час - опера «Вишиваний. Король України» Алли Загайкевич на лібрето Сергія Жадана (2021), яка стала символом сучасного українського театру.



