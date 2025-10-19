19.10.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 12 - 14° тепла.

Народні прикмети

якщо вітру немає – скоро настане похолодання;

випав перший сніг – через 40 днів його буде дуже багато;

захід сонця червонуватого кольору – до похолодання;

холодна погода й сніг цього дня віщують пізню весну .