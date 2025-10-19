    
19.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 12 - 14° тепла.

Народні прикмети

  • якщо вітру немає скоро настане похолодання;
  • випав перший сніг через 40 днів його буде дуже багато;
  • захід сонця червонуватого кольору до похолодання;
  • холодна погода й сніг цього дня віщують пізню весну.
В этот день 

 
 

