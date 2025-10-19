19.10.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Чудовий день для прийняття важливих рішень і переговорів, коли ви здатні знайти компроміс. Сміливо діліться ідеями, день сприятливий для успіху.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна чекають цікаві зустрічі та знайомства, які можуть вплинути на його майбутнє. Яким буде цей вплив — позитивним чи негативним — залежить від самого Овна. Зірки радять проявляти своє природне чарівність, адже цього дня воно буде на піку.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки обіцяють несподівану нагороду за працю! Це може бути подяка начальства, підвищення у кар'єрі або подарунок від коханої людини. Втім, можливі інші варіанти приємних подій.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Морально підготуйтеся: події можуть розвиватися не так, як запланували. Зірки радять братися лише за ті справи та проекти, у яких впевнені на сто відсотків.

Рак (22 червня – 23 липня)

Настав час зайнятися проектом, який виношували вже давно. Поштовхом, щоб вдихнути в нього життя, можуть бути грошові надходження, інформація, необхідні контакти або згода близьких.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Обережніше в контактах: великий шанс зіткнутися з чутками, які негативно вплинуть на кар'єру, статус чи рівень життя! Причому можна стати не лише жертвою цих чуток, а й постраждати у разі, якщо самі їх розпускаєте.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні можна відчути розчарування результатами своєї праці. Згадайте період, коли ви були «на коні», і зафіксуйте це почуття – воно дозволить вам підкорити нові вершини.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні головною рушійною силою у будь-яких справах стане здорова конкуренція. Можливо, на хвилі азарту ви зробите кроки, які в інший час не зробили б з обережності. Ну а наскільки цей ризик виявиться виправданим, стане ясно пізніше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Навколишнім може здатися, що ви налаштовані на конфлікт. Все тому, що з одного боку, ви не терпите чужого втручання і жорстко стоїте на своєму, з іншого ж – схильні критикувати всіх довкола та роздавати непрохані поради.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Запорукою успіху стане уміння тонко відчувати, куди віє вітер. Ситуація вимагатиме орієнтуватися на ходу, підлаштовуватися та викладати свої ідеї так, щоб вони обов'язково припали до душі оточуючим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чудовий день для будь-яких починань. Так що сміливо будуйте плани, просуйте новий проект, ставте собі нові цілі. Єдине, що може стати на заваді, – це заздрісна критика з боку.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ваша внутрішня енергія вимагатиме виходу, змушуючи хапатися, як за рятівну соломинку, за будь-який шанс урізноманітнити своє життя. Вітаються прогулянки на свіжому повітрі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Доля дасть вам шанс, якщо не озолотитися, то як мінімум поправити своє фінансове становище. Протягом дня на вас можуть чекати будь-які грошові сюрпризи: скромні (і не дуже) премії за працю, відданий борг, подарунок від близької людини або хоча б обіцянку золотих гір у перспективі.