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04.08.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Окупанти деморалізовані та не розуміють за що воюють в Україні (відео)

Про це свідчить нове перехоплення військової розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, уперехопленні окупанти обговорюють ситуацію на фронті. Один повідомляє новину, що тим, хто стоїть в обороні, не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже бачили.
 
Інший пояснює недолугість наказів, які віддаються на лінії фронту: «Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і всі. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східні. Зах ... (вбили) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, іншому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали у кущі з дороги. Тут металобрухт збирають – танки, БТР».
 
Співбесідник підсумовує: «Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається».

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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