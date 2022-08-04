Окупанти деморалізовані та не розуміють за що воюють в Україні (відео)

04.08.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Про це свідчить нове перехоплення військової розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, уперехопленні окупанти обговорюють ситуацію на фронті. Один повідомляє новину, що тим, хто стоїть в обороні, не даватимуть більше нагород, і навіть відберуть ті, які вже бачили.

Інший пояснює недолугість наказів, які віддаються на лінії фронту: «Вони сидять там, посилають 20-200 людей на смерть і всі. 30 людей зайшло, 100 людей зайшло. Східні. Зах ... (вбили) всіх. До цього ми заходили. У нас шість 200-х, шість 300-х. Одному кості перебило, іншому кості перебило. Так у багатьох одна нога висіла. Ми зараз йшли, розміновували. Що не розмінували, викидали у кущі з дороги. Тут металобрухт збирають – танки, БТР».

Співбесідник підсумовує: «Так, х… (дурницю) вони придумали з цим: спецоперація, спецоперація… Х… (не) зрозумієш, хто від кого захищається».