Окупант розповідає про погане забезпечення армії та радить не йти на війну в Україні (відео)

25.12.2022 15:25 Дмитро Колонєй

Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, військовослужбовець окупаційної армії розповідає другу про армійське забезпечення особового складу.

За його словами вони стоять на позиціях стоять за 40-50 метрів до ЗСУ;

Розмірковуючи, йти чи ні у підрозділ штурмовиків, він приходить до висновку не вступати до нього: «ну его на х*й с нашим обмундированием», «чисто грудина и напашник, и каски 40-года»;

Також, він радить другу, не йти на війну в Україну: «по возможности отсюда лучше соскакивать». На що той йому відповідає, що ніхто у нього не буде запитувати про його бажання.