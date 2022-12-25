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25.12.2022  15:25   Дмитро Колонєй

Окупант розповідає про погане забезпечення армії та радить не йти на війну в Україні (відео)

Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, військовослужбовець окупаційної армії розповідає другу про армійське забезпечення особового складу.
 
За його словами вони стоять на позиціях стоять за 40-50 метрів до ЗСУ;
Розмірковуючи, йти чи ні у підрозділ штурмовиків, він приходить до висновку не вступати до нього: «ну его на х*й с нашим обмундированием», «чисто грудина и напашник, и каски 40-года»;
 
Також, він радить другу, не йти на війну в Україну: «по возможности отсюда лучше соскакивать». На що той йому відповідає, що ніхто у нього не буде запитувати про його бажання. 
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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