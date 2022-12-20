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20.12.2022  15:56   Дмитро Колонєй

Окупанти голодують, п'ють з калюж та радіють вкраденим укринським спальникам (відео)

Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехоплені розмові військовослужбовець окупаційної армії, який не бачить ничого доброго попереду, лише ще більш жорстоку війну, переконує співбесідника  не їхати на цю війну та пояснює низку цінність життя російського солдата:
  • командування він бачив востаннє півтора місяця тому, га вся питання відповідь:«пошли нах*й вообще, это ваша должность — весь ответ руководства» 
  • «там они качество делают, там же не «магнитовские» за 600 рублей» — про спальники українських розвідників, які вдалося вкрасти;
  • спростовує телевізійні ролики про те, що війська забезпечені танками
  • нема забезпечення провізією: «еды нет, пьешь из лужи» - описує становище загарбник
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Нагадаємо, раніше ми писали прот те що напередодні окупанти обстріляли 7 населених пунктів Харківщини.

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехват, украина
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