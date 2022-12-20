Окупанти голодують, п'ють з калюж та радіють вкраденим укринським спальникам (відео)
Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехоплені розмові військовослужбовець окупаційної армії, який не бачить ничого доброго попереду, лише ще більш жорстоку війну, переконує співбесідника не їхати на цю війну та пояснює низку цінність життя російського солдата:
командування він бачив востаннє півтора місяця тому, га вся питання відповідь:«пошли нах*й вообще, это ваша должность — весь ответ руководства»
«там они качество делают, там же не «магнитовские» за 600 рублей» — про спальники українських розвідників, які вдалося вкрасти;
спростовує телевізійні ролики про те, що війська забезпечені танками
нема забезпечення провізією: «еды нет, пьешь из лужи» - описує становище загарбник