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04.04.2023  14:46   Дмитро Колонєй

Окупанти воюють застарілою зброєю та критикують безглуздість власних командирів (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові солдат окупаційної армії критикує накази командування та його ставлення до особового складу, а також відсутність нового озброєння, через що вимушені розконсервовувати старе:
 
  • «уволился, и на пенсию пошёл, там бардак начался п*здец»;
  • «и как вот воевать с таким вооружением? с*ка уроды поганые, бл*дь. Офицерьё *бучее, эта москва, эти депутаты, бл*дь»;
  • «всё старьё сгоняют короче в утилизацию бл*ть»;
  • «ребята тут порассказывали. дурдом там пизд*ц, нах*й. такой, бл*дь, политикой х*й войну выиграешь»;
  • «въ*бали по посёлку,  и всё, нах*й, снесли к *банной матери. кому надо местным, те давно уже ушли, нах*й, оттуда».
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти б'ються за їжу через погане забезпечення.
 
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехват, україна
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