Окупанти воюють застарілою зброєю та критикують безглуздість власних командирів (відео)
Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленій розмові солдат окупаційної армії критикує накази командування та його ставлення до особового складу, а також відсутність нового озброєння, через що вимушені розконсервовувати старе:
«уволился, и на пенсию пошёл, там бардак начался п*здец»;
«и как вот воевать с таким вооружением? с*ка уроды поганые, бл*дь. Офицерьё *бучее, эта москва, эти депутаты, бл*дь»;
«всё старьё сгоняют короче в утилизацию бл*ть»;
«ребята тут порассказывали. дурдом там пизд*ц, нах*й. такой, бл*дь, политикой х*й войну выиграешь»;
«въ*бали по посёлку, и всё, нах*й, снесли к *банной матери. кому надо местным, те давно уже ушли, нах*й, оттуда».