04.04.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

В Україні через російську агресію постраждали 1373 об’єкти культурної інфраструктури

Фахівці продовжують фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Станом на 25 березня 2023 року збитків зазнали 1373об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина – зруйновані (514 – об’єктів).

Разом з тим, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, основна частина з яких припадає на Харківщину (19 одиниць або 37%).

Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 201 територіальної громади (13,7% від усієї кількості ТГ) у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (42%), Львівській (2%), Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (31%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 653;

бібліотеки – 528;

музеї та галереї – 69;

театри та філармонії – 22;

заклади мистецької освіти – 101.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.



