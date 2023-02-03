03.02.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Окупанти в Україні пошкодили 1271 об’єкт культурної інфраструктури

Станом на 25 січня 2023 року збитків зазнав 1271 об’єкт культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини, із них 473 зруйновані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Також повідомляється, що за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 82 одиниці, більша половина з яких (44 одиниці) – це об’єкти на деокупованих територіях Херсонщини, а ще третина – це об’єкти в зонах активних бойових дій Донеччини.

Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Сумській областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 198 ТГ (13,5%) у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (39%) Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (29%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві. Впродовж січня 2023 року перелік постраждалих територій збільшився на 7 ТГ.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 603 од. бібліотеки – 479 од;

музеї та галереї – 69 од;

театри та філармонії – 22 од;

заклади мистецької освіти – 98 од.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Крім цього зазначається, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Через це неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 2 по 3 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі , які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.



