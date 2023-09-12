12.09.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Через російську агресію в Україні постраждали 823 об’єкти культурної спадщини

МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії, передає РЕДПОСТ .

За період з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2023 року пошкоджено або зруйновано 823 об’єкти культурної спадщини. З них об’єктів національного значення - 109, місцевого значення – 650, щойно виявлених - 64.

Зокрема, пам’ятки архітектури складають 252 об’єкти, архітектури та містобудування – 244, історії – 199, архітектури та містобудування, історії – 32, архітектури, історії – 30, археології – 20, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Згідно з даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 636 пам’яток, ступінь пошкодження 164 об’єктів залишається невідомим.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у наступних областях:

Харківська область – 207 пошкоджених/чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Богодухівський район – 4; Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 172; Чугуївський – 14). У тому числі 10 національного значення, 193 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

– 207 пошкоджених/чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Богодухівський район – 4; Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 172; Чугуївський – 14). У тому числі 10 національного значення, 193 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Донецька область – 111 (Краматорський район – 36; Маріупольський – 26; Бахмутський – 28, Покровський – 17; Волноваський – 4). У тому числі 12 національного значення, 99 місцевого значення.

– 111 (Краматорський район – 36; Маріупольський – 26; Бахмутський – 28, Покровський – 17; Волноваський – 4). У тому числі 12 національного значення, 99 місцевого значення. Одеська область – 103 (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 68, Ізмаїльський – 1). У тому числі 18 національного значення, 85 місцевого значення.

– 103 (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 68, Ізмаїльський – 1). У тому числі 18 національного значення, 85 місцевого значення. Херсонська область – 80 (Бериславський район – 10; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 36). У тому числі 12 національного значення, 43 місцевого значення, 25 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

– 80 (Бериславський район – 10; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 36). У тому числі 12 національного значення, 43 місцевого значення, 25 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Чернігівська область – 70 (Чернігівський район – 63; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 3; Прилуцький – 1). У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

– 70 (Чернігівський район – 63; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 3; Прилуцький – 1). У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Київська область – 69 (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 5; Бучанський район – 14; Вишгородський район – 6, місто Київ – 43). У тому числі 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів.

– 69 (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 5; Бучанський район – 14; Вишгородський район – 6, місто Київ – 43). У тому числі 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів. Запорізька область – 35 пам’ятки місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 12; Пологівський – 10; Мелітопольський – 1).

– 35 пам’ятки місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 12; Пологівський – 10; Мелітопольський – 1). Львівська область – 33 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1; Франківський – 29; Галицький - 2). У тому числі 2 національного значення, 31 місцевого значення.

– 33 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1; Франківський – 29; Галицький - 2). У тому числі 2 національного значення, 31 місцевого значення. Дніпропетровська область – 28 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 1; Нікопольський – 12). У тому числі 1 національного значення, 21 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

– 28 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 1; Нікопольський – 12). У тому числі 1 національного значення, 21 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Луганська область – 25 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 5; Сєвєродонецький – 18, Щастинський – 2).

– 25 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 5; Сєвєродонецький – 18, Щастинський – 2). Сумська область – 25 (Конотопський район – 5; Охтирський – 12; Сумський – 7; Шосткинський – 1). У тому числі 5 національного значення, 20 місцевого значення.

– 25 (Конотопський район – 5; Охтирський – 12; Сумський – 7; Шосткинський – 1). У тому числі 5 національного значення, 20 місцевого значення. Миколаївська область – 22 (Миколаївський район – 22). У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

– 22 (Миколаївський район – 22). У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Хмельницька область – 9 (Шепетівський район – 1; Хмельницький – 8). У тому числі 1 національного значення, 4 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

– 9 (Шепетівський район – 1; Хмельницький – 8). У тому числі 1 національного значення, 4 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Вінницька область – 4 (Вінницький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення.

– 4 (Вінницький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення. Житомирська область – 2 (Коростенський район – 2). У тому числі 1 національного значення, 1 місцевого значення.