12.09.2023 15:31 Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини можуть отримати безкоштовні дрова на зиму: хто саме

Ніхто не знає, наскільки складною та непередбачуваною буде зима для жителів Харківщини.



Мешканці Харківщини можуть отримати безкоштовні дрова на зиму: хто саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Agro News, певні категорії українців можуть отримати безкоштовні дрова на зиму від держави.

Хто має право на безкоштовні дрова

Пенсіонери, які працюють за певними спеціальностями і проживають у сільській місцевості:

колишні педагогічні працівники; медичні та фармацевтичні працівники; спеціалісти із захисту рослин; працівники музеїв, бібліотек; працівники державних та комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.

За законом членам сім’ї пільговика зазначена знижка не надається.

Українці, які проживають у будинках без центрального опалення та мають середньомісячний сукупний дохід сім’ї не менше розміру мінімальної заробітної плати.

Хто може отримати знижку

члени сімей загиблих – 50%;

учасники бойових дій – 75%;

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%.

Таку пільгу можна використовувати для придбання зрідженого газу, дров, вугілля, вугільних брикетів, побутового пального, гасу освітлювального, паливного торфу або торф’яних брикетів. Щоб отримати знижку, потрібно звернутися до структурних підрозділів із соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

У 2022 році право отримати безкоштовні дрова надали мешканцям територій, що прилягають до зони бойових дій. Їм потрібно було особисто звернутися до військової адміністрації у своїй галузі та подати заяву. Йдеться про мешканців Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.