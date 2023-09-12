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12.09.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

АТ «Харківобленерго» завернулось до мешканців Харківської області щодо пожежонебезпечного періоду

У зв'язку з сухою та теплою погодою у Харківській області протягом тижня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, температура повітря вночі складатиме 7-12 градусів тепла, вдень – 20-25 градусів.
 
Для попередження виникнення пожеж у природних екосистемах, в тому числі лісових масивах, сільськогосподарських угіддях, торфовищах населенню області потрібно дотримуватись певних правил поведінки.
 
Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум’я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.
 
Категорично забороняється розпалювати вогнища чи палити суху траву та гілки під лініями електропередачі та поблизу трансформаторних підстанцій, а також захаращувати територію в охоронних зонах енергетичних об’єктів.
 
Харківські енергетики нагадують: самостійне гасіння електроустаткування небезпечне для життя!
 
У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером “101”!
 
У випадку виникнення пожежі поблизу ліній електропередачі, електроустаткування слід також додатково попередити енергетиків АТ “Харківобленерго” за цілодобовим телефоном кол-центру: 
  • 057-34-24-413, 
  • 067-23-40-413, 
  • 063-05-40-413, 
  • 050-05-40-413.
 
Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки, несуть адміністративну відповідальність та кримінальну в в разі спричинення важких наслідків.
 
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
  • розведення багаття у лісі; 
  • палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки; 
  • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів; 
  • залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо; 
  • заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна; 
  • випалювати траву та інші рослинні рештки; 
  • звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.
 
Якщо ви опинилися в осередку пожежі:
  • не панікуйте, з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню; 
  • якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або
  • накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини.
 
Поради щодо гасіння пожежі:
  • гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, збиваючи полум’я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас; 
  • під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу; 
  • особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів; 
  • після виходу із осередку пожежі повідомте Державну службу України з надзвичайних ситуацій та місцеву адміністрацію про місце, розміри та характер пожежі.

 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харків, харківобленерго, пожежі
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