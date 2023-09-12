12.09.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

АТ «Харківобленерго» завернулось до мешканців Харківської області щодо пожежонебезпечного періоду

У зв'язку з сухою та теплою погодою у Харківській області протягом тижня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Як розповіли у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології, температура повітря вночі складатиме 7-12 градусів тепла, вдень – 20-25 градусів.

Для попередження виникнення пожеж у природних екосистемах, в тому числі лісових масивах, сільськогосподарських угіддях, торфовищах населенню області потрібно дотримуватись певних правил поведінки.

Важливо не допускати спалювання сухої рослинності, стерні, адже саме з цієї причини полум’я вогню нерідко перекидається на лісові насадження і може призвести до лісових пожеж та досягнути рівня надзвичайної ситуації.

Категорично забороняється розпалювати вогнища чи палити суху траву та гілки під лініями електропередачі та поблизу трансформаторних підстанцій, а також захаращувати територію в охоронних зонах енергетичних об’єктів.

Харківські енергетики нагадують: самостійне гасіння електроустаткування небезпечне для життя!

У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером “101”!

У випадку виникнення пожежі поблизу ліній електропередачі, електроустаткування слід також додатково попередити енергетиків АТ “Харківобленерго” за цілодобовим телефоном кол-центру:

057-34-24-413,

067-23-40-413,

063-05-40-413,

050-05-40-413.

Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки, несуть адміністративну відповідальність та кримінальну в в разі спричинення важких наслідків.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багаття у лісі;

палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;

заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки;

звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

не панікуйте, з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або

накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини.

Поради щодо гасіння пожежі:

гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, збиваючи полум’я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;

після виходу із осередку пожежі повідомте Державну службу України з надзвичайних ситуацій та місцеву адміністрацію про місце, розміри та характер пожежі.