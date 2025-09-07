07.09.2025 17:05 Дмитро Колонєй

На яку соцпідтримку можуть розхраховувати багатодітні та як її оформити

Якою пільгою можна скористатися багатодітним восени 2025 року.



Як повідомляє РЕДПОСТ, в Україні багатодітні родини можуть оформити пільги на житлово-комунальні послуги.

Статус "багатодітна родина" надають на підставі наступних критеріїв: у сім'ї є всиновлені діти;

у сім'ї діти одного з подружжя від попереднього шлюбу, що проживають разом із новою сім’єю свого батька або матері;

є повнолітні діти віком до 23 років, що навчаються за денною формою отримання освіти і проживають разом із батьками. Йдеться про сім'ї, які виховують трьох або більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років.

Багатодітним родинам надають 50-відсоткову знижку:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання, водопостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб (у межах норм, визначених законодавством);

на вартість твердого та рідкого пічного побутового палива (у разі, якщо будинок не має центрального, газового та електроопалення).

Для отримання комунальних пільг потрібно, щоб родина мала сукупний дохід на одну людину за попередні пів року не вищий за дохід, з яким надається право на оформлення цих пільг (податкова соціальна пільга у 2025 році — це 4 240 грн).

Багатодітній сім’ї, яка вперше отримала посвідчення, для отримання пільги на оплату житла та комунальних послуг, необхідно бути зареєстрованою в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Як оформити пільги

подати документи онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або у мобільному застосунку "Пенсійний фонд";

принести документи у сервісний центр ПФУ, до органу соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)

надіслати документи електронною поштою на адресу органу Пенсійного фонду: [email protected]

Багатодітним сім’ї, інформація про яких розміщена в Реєстрі, пільгу з оплати ЖКП оформлюють:

із заявою про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу;

з довідкою про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (якщо оформляється пільга на придбання твердого палива і скрапленого газу).

Якщо сім’я проживає не за адресою реєстрації, тоді подається документ, що підтверджує фактичне місце проживання. Це може бути довідка про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання.