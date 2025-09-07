07.09.2025 17:55

Росіяни їдять один одного на фронті, а армія агресора готується до глобального переозброєння

Про ситуацію в країні-агресорці, мобілізацію, допомогу союзників та інше поінформував та надав прогноз голова воєнної розвідки Кирило Буданов.



Як повідомляє РЕДПОСТ, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов охарактеризував ситуацію в РФ:

щонайменше 40% усіх боєприпасів, які застосовує Російська Федерація, виробляються у Північній Кореї.

Північна Корея не збирається знижувати рівень підтримки Росії, оскільки це максимально вигідно Пхеньяну.

КНДР постачає Москві свої ракети, але у виробництві російських ракет участі не бере.

Корея не буде умовляти угруповання своїх військових на війні проти України, але підтримувати на тому ж рівні, який є, точно будуть.

Іран, за даними української розвідки, постачає Росії компоненти для виробництва боєприпасів: нітроцелюлозу, готові пороху та інше.

росіяни нарощують виробництво озброєнь настільки, наскільки можуть.

РФ закриває самостійно 60% потреб у боєприпасах

Москва може піти на нову хвилю мобілізації, різко збільшивши чисельність армії "і кидаючи людей ще більше на м'ясо"

у російській армії фіксуються випадки канібалізму, викликані голодом на фронті.

Кремль планує завдати удару по Європі ближче до 2030 року і вже готує масштабне переозброєння на суму близько $1,2 трлн.

Кирило Буданов зазначив, що виступає за обмеження роботи Telegram. За його словами, телеграм-канали слід прирівняти до засобів масової інформації та зобов'язати їх вказувати власників, щоб не було анонімності.