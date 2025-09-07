07.09.2025 17:55
Росіяни їдять один одного на фронті, а армія агресора готується до глобального переозброєння
Про ситуацію в країні-агресорці, мобілізацію, допомогу союзників та інше поінформував та надав прогноз голова воєнної розвідки Кирило Буданов.
Росіяни їдять один одного на фронті, а армія агресора готується до глобального переозброєння
Як повідомляє РЕДПОСТ, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов охарактеризував ситуацію
в РФ:
-
щонайменше 40% усіх боєприпасів, які застосовує Російська Федерація, виробляються у Північній Кореї.
-
Північна Корея не збирається знижувати рівень підтримки Росії, оскільки це максимально вигідно Пхеньяну.
-
КНДР постачає Москві свої ракети, але у виробництві російських ракет участі не бере.
-
Корея не буде умовляти угруповання своїх військових на війні проти України, але підтримувати на тому ж рівні, який є, точно будуть.
-
Іран, за даними української розвідки, постачає Росії компоненти для виробництва боєприпасів: нітроцелюлозу, готові пороху та інше.
-
росіяни нарощують виробництво озброєнь настільки, наскільки можуть.
-
РФ закриває самостійно 60% потреб у боєприпасах
-
Москва може піти на нову хвилю мобілізації, різко збільшивши чисельність армії "і кидаючи людей ще більше на м'ясо"
-
у російській армії фіксуються випадки канібалізму, викликані голодом на фронті.
-
Кремль планує завдати удару по Європі ближче до 2030 року і вже готує масштабне переозброєння на суму близько $1,2 трлн.
Кирило Буданов зазначив, що виступає за обмеження роботи Telegram. За його словами, телеграм-канали слід прирівняти до засобів масової інформації та зобов'язати їх вказувати власників, щоб не було анонімності.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0