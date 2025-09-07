    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині тривають сім боєзіткнень з ворогом на обох напрямках
07.09.2025  16:04   Дмитро Колонєй

На Харківщині тривають сім боєзіткнень з ворогом на обох напрямках

Оперативна ситуація по Харківщині на 7 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.   
 
  • На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення досі тривають.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти втратили десятки одиниць техніки та укриттів на Харківському напрямку.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Армія Росіяни їдять один одного на фронті, а армія агресора готується до глобального переозброєння 07.09 Армія Командир розвідвзводу розповів про "тарифи" ТЦК 07.09 Надзвичайні події Росіяни взимку будуть гатити по енергооб'єктам: що радять українцям
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 