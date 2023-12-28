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28.12.2023  19:20   Віталій Хінєвіч

513 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф

Більше ніж 1674 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
 
Станом на ранок 28 грудня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 513 дітей загинули та понад 1161 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
 
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 497, Харківській - 304, Херсонській - 140, Київській - 129, Запорізькій - 100, Дніпропетровській - 98, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській - 67.
 
Протягом останньої доби:
 
27 грудня внаслідок ворожої атаки БПЛА в с. Нерубайське Одеського району Одеської області постраждав 17-річний хлопець.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині вранці 28 грудня армія рф вкотре обстріляла місто Вовчанськ.
 
Источник:   Офіс Генерального прокурора
 Тэги:  вбивство, діти, окупанти
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