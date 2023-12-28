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28.12.2023  13:31   Рита Парфенова

Подробиці обстрілу Вовчанська: окупанти вбили жінку біля пункту видачі харчування

На Харківщині вранці 28 грудня армія рф вкотре обстріляла місто Вовчанськ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України, попередньо, для обстрілу центральної частини прикордонного міста ворог використав реактивні системи залпового вогню.

Під час обстрілу в центрі міста перебували місцеві мешканці, які очікували на пункті видачі харчування. Додатково, внаслідок прильоту, загорілося легкове авто на проїжджій частині.

Рятувальники негайно прибули до місця події та провели оперативні заходи. Вони успішно ліквідували пожежу, що виникла в результаті обстрілу, та взяли на себе обстеження обстріляної території.

обстріл Вовчанська вранці 28 грудня 2023 року

На жаль, внаслідок обстрілу загинула місцева жителька, жінка 1957 року народження. Також інші мешканці отримали осколкові поранення, інформацію про кількість постраждалих уточнюється.

Також є постраждалі, їх кількість наразі уточнюється. Особам, які отримали осколкові поранення, надають необхідну медичну допомогу, спрямовану на найшвидше відновлення їхнього здоров'я.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 грудня 2023 року близько 10:00 загарбники обстріляли Вовчанськ.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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