28.12.2023 12:18 Дмитро Колонєй
Окупанти вбили жінку на Харківщині
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції,
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28 грудня 2023 року близько 10:00 загарбники обстріляли Вовчанськ, попередньо з РСЗВ.Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ травми отримали 63 та 66-річні місцеві мешканки. Останню жінку госпіталізували до лікарні, де вона померла.
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Також росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка. За попередніми даними, поранення отримала жінка похилого віку.
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В селі Глушківка на Куп’янщині внаслідок авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків. За попередніми даними, поранена жінка.
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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