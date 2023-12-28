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28.12.2023  12:18   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили жінку на Харківщині

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки Харківщини.

Вбили жінку окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції,
  • 28 грудня 2023 року близько 10:00 загарбники обстріляли Вовчанськ, попередньо з РСЗВ.Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ травми отримали 63 та 66-річні місцеві мешканки. Останню жінку госпіталізували до лікарні, де вона померла.
  • Також росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка. За попередніми даними, поранення отримала жінка похилого віку.
  • В селі Глушківка на Куп’янщині внаслідок авіаудару пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків. За попередніми даними, поранена жінка.
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Вбили жінку окупанти на Харківщині
 
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, вбивство, харків
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