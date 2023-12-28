Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 1027 заяв від громадян про правопорушення та події
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4500 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
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