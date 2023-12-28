    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
28.12.2023  12:01   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 1027 заяв від громадян про правопорушення та події

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 35 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4500 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.



 

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.12 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 09.12 Надзвичайні події Любителів дрифту у Харкові позбавили автомобілів (фото) 09.12 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 