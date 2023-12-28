Харківщина на ранок 28 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.
Загалом протягом доби з 27 по 28 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:
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