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28.12.2023  08:24   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались.

Загалом протягом доби з 27 по 28 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 5 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28  грудня 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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