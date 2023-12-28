У Харківській області окупанти обстрілюють мирні села на Куп'янському напрямку

Понад 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, під ворожим вогнем опинилися населені пункти:
Авіаційного удару зазнало село Іванівка Куп'янського району
27 грудня о 15:10 окупанти обстріляли с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих.
ЗСУ впродовж доби відбили 17 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Куп'янського району.
Комментариев: 0
Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
влажность:
давление:
ветер: