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28.12.2023  08:56   Рита Парфенова

У Харківській області окупанти обстрілюють мирні села на Куп'янському напрямку

Понад 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, під ворожим вогнем опинилися населені пункти:

  • Лосівка, Бочкове Чугуївського району;
  • Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційного удару зазнало село Іванівка Куп'янського району

27 грудня о 15:10 окупанти обстріляли с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, лінію електропередач. Без постраждалих.

ЗСУ впродовж доби відбили 17 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Куп'янського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28  грудня 2023 року.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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