28.12.2023 08:05 Рита Парфенова

ЗСУ відбили дев'ять атак ворога на Харківщині

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі населених пунктів Синьківка та Іванівка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби авіаційних ударів зазнало село Іванівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник підтримує свою військову присутність в прикордонних районах і активно здійснює диверсійні акції, спрямовані на запобігання перебрасуванню наших військ на найбільш критичні напрямки. Також він посилює кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області..

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 грудня 2023 року.