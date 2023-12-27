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27.12.2023  20:20   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 8 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Лосівка, Бочкове, Красне Перше Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборанту, який роздавав односельцям на Харківщині російську газету, повідомлено про підозру.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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