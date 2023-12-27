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27.12.2023  19:45   Віталій Хінєвіч

29 грудня відбудеться сесія Харківської міської ради

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ .


29 грудня відбудеться сесія Харківської міської ради
Двадцять друга позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 29 грудня в дистанційному режимі.
 
У порядку денному - 13 питань і «Різне».
 
Початок сесії - о 10:00.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов прокоментував подовження часу роботи вуличного освітлення.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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