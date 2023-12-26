Ігор Терехов прокоментував подовження часу роботи вуличного освітлення

Харківській міський голова зазначив, що вуличне освітлення у Харкові вимикатимуть пізніше за проханнями харків'ян.
«Для вашої зручності та безпеки ми подовжили роботу вуличного освітлення в Харкові ще на пів години.
Тепер світло у місті вимикатиметься о 21.30», – написав він.
За словами мера Харкова, таке рішення було ухвалене, зважаючи на численні звернення людей, які працюють допізна, та з урахуванням часу роботи метрополітену.
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