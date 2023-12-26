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26.12.2023  17:12   Рита Парфенова

Ігор Терехов прокоментував подовження часу роботи вуличного освітлення

Харківській міський голова зазначив, що вуличне освітлення у Харкові вимикатимуть пізніше за проханнями харків'ян.


Фото: РЕДПОСТ
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Для вашої зручності та безпеки ми подовжили роботу вуличного освітлення в Харкові ще на пів години.

Тепер світло у місті вимикатиметься о 21.30», – написав він.

За словами мера Харкова, таке рішення було ухвалене, зважаючи на численні звернення людей, які працюють допізна, та з урахуванням часу роботи метрополітену.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вуличне освітлення працюватиме довше.

 

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, харків
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