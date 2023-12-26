26.12.2023 16:55 Дмитро Колонєй

На Харківщині знешкодили злочинну групу, яка заробляла мільйони на наркотиках

На Харківщині затримано організаторку та її двох спільників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, оголощено підозру трьом рецидивістам - 41-річній жінці та двом чоловікам 45 та 42 років.

Мешканка Харкова разом з двома спільниками налагодила розгалужену мережу збуту психотропів серед місцевого населення.

Розповсюдження PVP відбувалося методом так званих «закладок» та з рук у руки. Також «товар» можна було придбати в борг.

Встановлено, що ділки щомісячно реалізовувалм близько 2 кг психотропної речовини PVP та отримували «дохід» близько 2 млн гривень.

Правоохоронці виявляли та вилучили у злочинної групи грошові кошти у сумі понад 110 тисяч гривень, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи з переліком «боржників», електронні ваги, фасувальні пакетики, полімерні зіп-пакети з PVP, спецобладнання тощо.

Організаторку та її двох спільників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.