26.12.2023 16:39 Рита Парфенова

У Харкові припинили схему «заробітків» на гуманітарці (фото)

Правоохоронці Харківщини викрили групу осіб, які під прикриттям благодійних фондів ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги та продавали на інтернет-площадках.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.



«Неякісні броньовані плити по вісім тисяч гривень за штуку продавали в магазині «Воєнторг». Нам вдалося встановити, що до цієї оборудки причетний чоловік, який також займався продажем автомобілів», – написав він.

За словами начальника Слідчого управління, в злочинній схемі фігурує ціла група – представники благодійних фондів Полтави та Умані , які використовували діяльність фондів для незаконного продажу автомобілів, які ввозилися під виглядом гуманітарної допомоги.





Правоохоронці провели ретельне розслідування, в результаті якого було виявлено, що під час війни група імпортувала автомобілі з Європи, представляючи це як гуманітарну допомогу. Після цього вони незаконно реалізовували транспортні засоби на території Харківської області через інтернет-майданчики.



Правоохоронці вже вжили кроків для зупинення цієї незаконної схеми, проведено обшуки та вилучено десятки номерних знаків, документи на автомобілі. Правоохоронці провели ретельне розслідування, в результаті якого було виявлено, що під час війни група імпортувала автомобілі з Європи, представляючи це як гуманітарну допомогу. Після цього вони незаконно реалізовували транспортні засоби на території Харківської області через інтернет-майданчики.Правоохоронці вже вжили кроків для зупинення цієї незаконної схеми, проведено обшуки та вилучено

Після завершення експертиз планується повідомити про підозру за статтею "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги". Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до семи років в залежності від результатів слідства.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, поліція оприлюднила фото колаборантів , які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.