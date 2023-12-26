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26.12.2023  16:39   Рита Парфенова

У Харкові припинили схему «заробітків» на гуманітарці (фото)

Правоохоронці Харківщини викрили групу осіб, які під прикриттям благодійних фондів ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги та продавали на інтернет-площадках.

На Харківщині викрили псевдоблагодійників, які заробляли на гуманітарних авто
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Неякісні броньовані плити по вісім тисяч гривень за штуку продавали в магазині «Воєнторг». Нам вдалося встановити, що до цієї оборудки причетний чоловік, який також займався продажем автомобілів», – написав він.
 
За словами начальника Слідчого управління, в злочинній схемі фігурує ціла група – представники благодійних фондів Полтави та Умані, які використовували діяльність фондів для незаконного продажу автомобілів, які ввозилися під виглядом гуманітарної допомоги.
 
На Харківщині викрили псевдоблагодійників, які заробляли на гуманітарних авто

Правоохоронці провели ретельне розслідування, в результаті якого було виявлено, що під час війни група імпортувала автомобілі з Європи, представляючи це як гуманітарну допомогу. Після цього вони незаконно реалізовували транспортні засоби на території Харківської області через інтернет-майданчики.

Правоохоронці вже вжили кроків для зупинення цієї незаконної схеми, проведено обшуки та вилученодесятки номерних знаків, документи на автомобілі.
 
На Харківщині викрили псевдоблагодійників, які заробляли на гуманітарних авто На Харківщині викрили псевдоблагодійників, які заробляли на гуманітарних авто
 
Після завершення експертиз планується повідомити про підозру за статтею "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги". Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до семи років в залежності від результатів слідства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.
Источник:   Сергій Болвінов
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