26.12.2023 16:19 Рита Парфенова

Як взимку у Харкові прибирають парки (фото)

Комунальники працюють над тим, щоб рекреаційні зони Харкова стали приємним місцем для відпочинку та насолоди для всіх мешканців та гостей міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, працівники КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» продовжують доглядати територію шести парків загальною площею понад 117 га .

За минулий тиждень вони виконали значну кількість робіт для поліпшення загального стану парків, а саме:

Прибрали та вивезли понад 39 куб. м сміття та 30 куб. м великогабаритних відходів, що сприяло поліпшенню санітарного стану парків. Скосили 0,4 га порослі, надаючи території охайний і доглянутий вигляд. Провели санітарну обрізку 18 дерев, щоб забезпечити їх здоров'я та безпеку для відвідувачів. Подрібнили 120 куб. м гілок, сприяючи подальшому відновленню паркової рослинності.

Ці заходи допомагають зберігати та розвивати природні резерви парків, забезпечуючи приємне та безпечне середовище для відпочинку громадян.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.