Як взимку у Харкові прибирають парки (фото)

Комунальники працюють над тим, щоб рекреаційні зони Харкова стали приємним місцем для відпочинку та насолоди для всіх мешканців та гостей міста.
За минулий тиждень вони виконали значну кількість робіт для поліпшення загального стану парків, а саме:
Ці заходи допомагають зберігати та розвивати природні резерви парків, забезпечуючи приємне та безпечне середовище для відпочинку громадян.
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День непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
У низці країн Британської співдружності сьогодні відзначається Boxing Day — День подарунків або, у буквальному перекладі, День коробок.
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