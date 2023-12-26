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26.12.2023  16:19   Рита Парфенова

Як взимку у Харкові прибирають парки (фото)

Комунальники працюють над тим, щоб рекреаційні зони Харкова стали приємним місцем для відпочинку та насолоди для всіх мешканців та гостей міста.

Новини Харкова: комунальники прибирають парки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, працівники КП «Об’єднання парків культури та відпочинку»  продовжують доглядати територію шести парків загальною площею понад 117 га .

За минулий тиждень вони виконали значну кількість робіт для поліпшення загального стану парків, а саме:

  1. Прибрали та вивезли понад 39 куб. м сміття та 30 куб. м великогабаритних відходів, що сприяло поліпшенню санітарного стану парків.
  2. Скосили 0,4 га порослі, надаючи території охайний і доглянутий вигляд.
  3. Провели санітарну обрізку 18 дерев, щоб забезпечити їх здоров'я та безпеку для відвідувачів.
  4. Подрібнили 120 куб. м гілок, сприяючи подальшому відновленню паркової рослинності.

Новини Харкова: комунальники прибирають парки

Ці заходи допомагають зберігати та розвивати природні резерви парків, забезпечуючи приємне та безпечне середовище для відпочинку громадян.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.
 
Новини Харкова: комунальники прибирають парки
Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, харків
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