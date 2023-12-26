26.12.2023 15:49 Дмитро Колонєй

У Харкові готуються до запуску 12 трамваю: звернення до водіїв

Автоаматорів прохають не заважати курсуванню громадського транспорту Харкова.



У Харкові готуються до запуску 12 трамваю: звернення до водіїв



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківський метрополітен», за дорученням мера Харкова Ігоря Терехова, виконують відновлення трамвайного маршруту №12 (Південний вокзал - розворотне коло «Центральний парк»).

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За словами начальника управління інфраструктури наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» Сергія Бабакова, наразі за вказаним маршрутом виконується тестова обкатка спеціальним рухомим складом.

«Звертаємося до усіх водіїв з проханням уважно паркувати свої автомобілі на вузьких ділянках вказаного маршруту, а саме на перетині вулиць Трінклера та Маяковського (біля Сумського ринку) та інших подібних ділянках у центральній часті міста щоб не заважати курсуванню громадського транспорту», - наголосив Сергій Бабаков.

Нагадуємо, що трамвайний маршрут №12 не курсував з перших днів повномасштабного вторгнення.